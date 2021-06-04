Kefaret yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kefaret 29. Bölüm fragmanı izle!

TRT1'in sevilen dizisi Kefaret dizisinin yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyordu. Kefaret dizisinin yeni bölüm fragmanının yayınlanması sonrası izleyiciler Kefaret yeni bölümde neler olacak merak etti. Kefaret yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kefaret 29. Bölüm fragmanı izle! İşte, yeni bölümün detayları ve daha fazlası…