Kefaret yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kefaret 29. Bölüm fragmanı izle!
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Kefaret yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kefaret 29. Bölüm fragmanı izle!

Kefaret yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kefaret 29. Bölüm fragmanı izle!
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TRT1'in sevilen dizisi Kefaret dizisinin yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyordu. Kefaret dizisinin yeni bölüm fragmanının yayınlanması sonrası izleyiciler Kefaret yeni bölümde neler olacak merak etti. Kefaret yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kefaret 29. Bölüm fragmanı izle! İşte, yeni bölümün detayları ve daha fazlası…

Ekranların sevilen dizisi Kefaret yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Yeni bölümde neler olacağı hakkında ip uçları veren fragman izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Kefaret yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kefaret 29. Bölüm fragmanı izle!

KEFARET YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zeynep Selena'dan kurtulur. Ayşe Hanım Sude'yi Zeynep'ten ayırmak ister. Sinan evliliğini zorlayacak yeni bir operasyona başlar. Meltem hayatını düzene sokmaya çalışır. Arzu gözden uzak bir köy evinde sığınacak bir yer bulur. Münevver Kadir'den ayrılmaya karar verir.

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