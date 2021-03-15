Kefaret Sinan diziden ayrılıyor mu? Kefaret bitiyor mu?
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Kefaret Sinan diziden ayrılıyor mu? Kefaret bitiyor mu?

15.03.2021 02:08 | Son Güncelleme: 15.03.2021 02:14
Kefaret Sinan diziden ayrılıyor mu? Kefaret bitiyor mu?

Fox TV ekranlarına henüz yeni ısınan Kefaret dizisinin ilk bölümü 22 Kasım 2020 yılında yayınlandı. Dizide birbirinden dikkat çekici oyuncular yer alırken, son dönemlerde Kefaret Sinan diziden ayrılıyor mu? Mert Fırat diziden ayrılıyor mu? Kefaret bitiyor mu? Kefaret dizisi bitiyor mu? Kefaret son bölümde neler oldu? sorusu merak edilmeye başlandı.

Kefaret dizisinde Kefaret Sinan karakterini canlandıran Mert Fırat'ın diziye devam edip etmeyeceği merak konusu. Kefaret dizisinin son bölümünde yaşananlar Kefaret Sinan diziden ayrılıyor mu? Mert Fırat diziden ayrılıyor mu? Kefaret bitiyor mu? Kefaret dizisi bitiyor mu? Kefaret son bölümde neler oldu? sordurdu. İşte cevaplar!

KEFARET SİNAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kefaret dizisinin son bölümünde Zeynep ve Sinan nikah için gün alırlar ancak Sinan nikah gününe kadar görevli olarak yurtdışında olacaktır. Nikah günü yaklaşır ancak Sinan'dan hiçbir haber alınamıyor.

KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ahmet, Arzu ile ilişkisinin basına düşmesi sonrası işinden olunca bunalıma girer ve Zeynep'in çiftliğindeki köy evine sığınır. Meltem, Ahmet'e boşanma davası açar ve uzaklaştırma kararı çıkartır. Son anda polis baskınından kurtulan Arzu kendisini ihbar eden ve bütün parasına el koyanın kim olduğunu araştırmaktadır. Zeynep ve Sinan nikah için gün alırlar ancak Sinan nikah gününe kadar görevli olarak yurtdışında olacaktır. Nikah günü yaklaşır ancak Sinan'dan hiçbir haber alınamamaktadır.

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