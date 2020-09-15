Kefaret oyuncuları kimler? Yeni dizi Kefaret'in başrolleri açıklandı! Kefaret dizisi hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak?
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Kefaret oyuncuları kimler? Yeni dizi Kefaret'in başrolleri açıklandı! Kefaret dizisi hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak?

Televizyon dizilerinde yeni sezonun başlamasıyla pek çok yapım gelmeye devam ediyor. Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli adlı kitabında yer alan bir hikayeden uyarlanacak olan Kefaret dizisi için geri sayım başladı. Kefaret oyuncuları kimler? Yeni dizi Kefaret'in başrolleri açıklandı! Kefaret dizisinin konusu nedir?

Kefaret oyuncuları kimler? Yeni dizi Kefaret'in başrolleri açıklandı! Kefaret dizisi hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak?
15.09.2020 11:54 | Son Güncelleme: 15.09.2020 12:14

Türk edebiyatında önemli bir yeri olan Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli adlı kitabında yer alan bir hikayeden uyarlanacak olan Kefaret dizisi yakın zaman izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kefaret oyuncuları kimler? Yeni dizi Kefaret'in başrolleri açıklandı!

KEFARET OYUNCULARI KİMLER? KEFARET DİZİSİ BAŞROLLERİ

25 Film tarafından televizyon ekranlarına gelecek olan Kefaret dizisinin yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan oturacak. Zülfü Livaneli tarafından kaleme alınan Konstantiniyye Oteli adlı kitapta yer alan bir hikayeden uyarlanacak olan dizinin senaristi Mahinur Ergün'dür.

Nurgül Yeşilçay, dizide özel bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan, iki çocuk annesi 'Zeynep' karakterine hayat verirken, Mert Fırat da 'Başkomiser Sinan' karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

KEFARET DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Özel bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan, iki çocuk annesi Zeynep'in rüya gibi hayatının bir anda değişmesi üzerine ödediği kefaretler konu alınacak.

KEFARET HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İsmi şu an Kefaret olarak belirlenen dizi, FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

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