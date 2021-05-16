Kefaret nerede çekiliyor? Kefaret hangi ilde, ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? Kefaret hangi romandan uyarlama?

Fox TV'nin sevilen dizisi Kefaret'in nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Kefaret nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Kefaret nerede? Kefaret hangi şehirde çekiliyor? Kefaret nerede çekiliyor? Kefaret hangi ilde, ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? Kefaret hangi romandan uyarlama?