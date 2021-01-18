Kefaret'in Meltem'i Özge Özacar'dan aşk ititrafı!

Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur gibi ünlü isimlerle başrolleri paylaştığı Fox'un Kefaret dizisindeki Meltem karakteriyle ilgi gören oyuncunun aşka bakış açısı merak ediliyordu.& ;

'EMEK YOKSA İLİŞKİ SONLANIR'

Özge Özcar, kendisi için aşkta göze alabileceklerinin sınırının nerede biteceğini açıkladı: "Benim için aşk; sevmek, sevilmek dünyanın en güzel duyguları. Bir insanın aklına düşüp ona mutluluk vermek müthiş bir his. Biraz da dans etmek gibi, karşılıklı olduğunda daha anlamlı. Meltem ne kadar aksini düşünse de, Özge olarak benim için aşkta göze alabileceklerimin sınırı karşımda emek görmediğim yerde sonlanır."

Kaynak: Snob Magazin