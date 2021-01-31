Kefaret hangi kitaptan uyarlama? Kefaret dizisi gerçek hayat hikayesi mi?

Kefaret, 25 Film imzalı, yönetmeliğini Mesude Erarslan'ın yaptığı, Mahinur Ergün'ün senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanmıştır.

KEFARET DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bir kasaba lisesinde öğretmenlik yapan ve doktor kocası Ahmet ve iki küçük çocuğu ile mutlu bir hayat sürdüren Zeynep'in rüya gibi yaşamı kızının ortadan kaybolması ile bir anda cehenneme dönecektir. Zeynep bir bir elindeki her şeyi yitirirken İstanbul'dan atanan başarılı genç komiser Sinan sayesinde umudunu asla yitirmeyecek ve hayata sımsıkı tutunma gücü bulacaktır. Kızını bulabilmek için her yolu denemesine rağmen bir sonuca ulaşamayan Zeynep sonunda çılgınca bir eyleme kalkışır ve hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalır.

KEFARET HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Başrollerinde Mert Fırat ve Nurgül Yeşilçay'ın yer aldığı Kefaret dizisi Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli kitabından uyarlanmıştır.

KONSTANTİNİYYE KİTAP ÖZETİ VE KONUSU

Konstantiniyye… İhtişamlı surlarının karanlık diplerinde cinayetler işlenen, otobanlarında siyasetçilerin suikastlara kurban gittiği, açlıktan çocukların dilendiği, gecekondularında kadınların sessiz sedasız öldürüldüğü, yalılarında yüzyıllık zenginliğin cömertçe seyre çıkarıldığı ve güzelliğiyle Divan şairlerine yüzlerce şehrengiz yazdıran, barok sanatından izler taşıyan şehirler şehri İstanbul.

Romanları 40 dilde yayınlanan ve uluslararası pek çok ödüle layık görülen ünlü yazar Zülfü Livaneli, Konstantiniyye Oteli ile okurlarına bir İstanbul panoraması çiziyor. İstanbul'un kaymak tabakasını, alt sınıfları ve hatta ölülerin ruhlarını buluşturup başarılı bir işkadını Zehra'nın gözünden anlatıyor.İstanbul'un köklü tarihini fona alan usta edebiyatçı, onlarca karakteri, geçmişi Bizans'a dayanan bir otelin açılışına konuk ediyor; güç ve yönetim ilişkilerinden romantizme ve "başına sevda gelenlere"kadar uzanan, geniş bir yelpazede insan ruhunu didik didik ediyor.