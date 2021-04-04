Kefaret canlı izle! Kefaret FOX TV canlı izle! Kefaret son bölümde neler oldu? Kefaret full HD canlı izle!

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KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arzu ameliyattan çıkar ancak durumu ciddiyetini korumaktadır. Bebeği ile çiftliğe yerleşen Meltem lehine tanıklık yapmayınca Zeynep, Arzu'yu öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderilir. Ahmet, Arzu'ya yakın olabilmek için tedavi gördüğü hastanede işe başlar. Sinan gizli görevini tamamlayıp dönmüştür, cezaevinde çok zor günler geçirmekte olan Zeynep'i kurtarabilmek için Arzu ile pazarlık yapmak zorunda kalır.

KEFARET YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sinan hapishanede hayatta kalma mücadelesi veren Zeynep'i kurtarabilmek için Arzu'nun teklifini kabul eder. Fulya temize çıkıp evine dönerken Sinan hapishaneden kaçırdığı Arzu ile birlikte Zafer'i aramaya başlar. Kadir oğlunun kumarda kaybettiği paralar nedeniyle ölüm tehdidi alması üzerine üzüntüden hastanelik olur. Zafer adalete teslim edilirken Sinan sözünü tutar ve Arzu'nun kaçmasına göz yumar. Zeynep, Zafer'in suçunu itiraf etmesi ile özgürlüğüne kavuşurken Sinan, Arzu'yu kaçırarak suç işlediği için istifa eder. Zeynep hayatındaki bütün ağırlıklardan kurtulma niyetiyle döndüğü evinden ilk iş olarak Meltem'i kovarken Sinan da kaçan Arzu'nun peşine düşer.

KEFARET CANLI İZLE (20.00)

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KEFARET SON BÖLÜM İZLE!

