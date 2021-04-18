Kefaret canlı izle! Fox TV Kefaret 22. yeni bölüm canlı izle! Kefaret yeni bölümde neler olacak? Son bölümde ne oldu?

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KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ahmet hapse giren Arzu'yu kaybetmenin şokuyla geldiği Zeynep'in evinde de barınamaz ve Meltem'in yanına dönmek zorunda kalır. Elif'in ziyareti sonucu Arzu büyük bir ruhsal çöküntü yaşar ve mahkeme, tedavisinin hastanede devam etmesine hükmeder.Sinan, Kadir'in oğlu Kemal'in kumar borçları yüzünden aldığı ölüm tehditlerini araştırmaya başlar. Tehditlerin kaynağına ulaşan Sinan'ın sevdiklerinin başına büyük dertler açılır. Fulya ve Emre ve Münevver ile Kadir'inZeynep'in bahçesindeki çifte düğün hazırlıkları düğüne birkaç saat kala sürpriz bir gelişme ile yarım kalır.

KEFARET YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sinan ve Emre kaçırılan Zeynep ve Münevver'in peşine düşerler. Hapse giren tefecinin kızı Nisa rehinelerin hayatları karşılığında yüklü bir fidye talep etmekte, Sinan ve Emre ise Zeynep'in yol boyunca bıraktığı ilginç izleri takip ederek hedefe yaklaşmaktadır. Baskını haber alan Nisa, herkesten gizli fidyeyi ödeyen Kadir'den aldığı paralar ve rehinelerle birlikte yeniden kayıplara karışır. Baskın yaptığı için tekrar tehdit edilen Sinan son çare olarak elindeki tek malı, evlerini satar. Evsiz kalan Münevver Sinan'a çok büyük tepki verecektir.

KEFARET OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler:

Zeynep (Nurgül Yeşilçay)

Sinan Başkomiser (Mert Fırat)

Ahmet Çınarlı (Yurdaer Okur)

Nil (Ege Kökenli)

Yardımcı karakterler:

(Lavinya Ünlüer)

(Göktan Oktay Göztepe)

KEFARET HANGİ ROMANDAN UYARLANMADIR?

Kefaret, 25 Film imzalı, yönetmeliğini Mesude Erarslan'ın yaptığı, Mahinur Ergün'ün senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanmıştır.