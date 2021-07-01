Kefaret 32. bölüm izle! Kefaret 32. bölüm fragmanı!
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Kefaret 32. bölüm izle! Kefaret 32. bölüm fragmanı!

Kefaret 32. bölüm izle! Kefaret 32. bölüm fragmanı!
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FOX ekranlarının sevilen dizisi Kefaret , 32. bölümü ile ekrana gelecek. Peki, Kefaret 32. bölüm izle! Kefaret 32. bölüm fragmanı! Kefaret oyuncuları kimler? Kefaret ne zaman bitecek? Kefaret 31. bölüm full izle!

Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın başrollerinde yer aldığı Kefaret dizisi 32. bölümü ile FOX ekranlarında yayınlanacak. Kefaret 32. bölüm izle! Kefaret 32. bölüm fragmanı!

KEFARET SON BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep Sinan'ı affetmekte zorlanmaktadır. Nil'in trajik ölümü Sinan'ı büyük bir bunalıma sürükler. Fulya, Emre'den gizli zora düşmüş kadınlara yardım etmeye başlar. Ahmet, Arzu'yu ararken yaralanır. Ahmet'i tedavi etme sırası Arzu'dadır. Meltem, Zeynep ve Alp'in arkasından intikam planları yapar. Münevver, Meltem'in yanında işe başlar. Ayşe Hanım demans hastası olduğunu ögrenir.

KEFARETHANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Kefaret normalde Pazar günleri yayınlanıyordu. Fakat günü değişti. Kefaret dizisi bundan böyle Perşembe günleri saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara gelecektir.

KEFARET OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler:

Zeynep Gökmen Çınarlı (Nurgül Yeşilçay)

Başkomiser Sinan Demir (Mert Fırat)

Ahmet Çınarlı (Yurdaer Okur)

Meltem Serez (Özge Özacar)

Nil Anıl (Ege Kökenli)

Arzu Kendir (Mine Kılıç)

Münevver Demir (Ayşegül Cengiz)

Ayşe Çandır (Ayşe Tunaboylu)

Alp Hasanoğlu (Hakan Yufkacıgil)

Kadir Kınar (Yusuf Atala)

Mehmet (Efe Deprem)

Emre (Ayberk Aladar)

Zeki (Tolga Güleç)

Yardımcı karakterler:

Sude (Lavinya Ünlüer)

Can Çınarlı (Göktan Oktay Göztepe)

Cansu (Bahar Ece Yılmaz)

Melis (Senay Dede)

Metin (Hakan Aydın)

Fulya (Selcen Ezgi Dinçer)

Zühre (Nazlı Kar)

Sabri (Enis Yıldız)

Okan (İlker Yiğen)

Gürbüz Ayaz (Eray Eserol)

Nurettin Anıl (Birol Denizci)

Vildan (Nihan Durukan)

Avukat Berna Dündar (Cemre Melis Çınar)

Onur (Metin Yavuzoğlu)

KEFARET 32. BÖLÜM FRAGMANI

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