Kefaret 24. bölüm fragmanı izle! FOX TV Kefaret yeni bölüm fragmanı izle! Kefaret 23. bölüm izle

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KEFARET 23. BÖLÜM FULL İZLE!

Kefaret dizisi FOX TV ekranlarında 23. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 23. bölümün ardından şimdi de Kefaret 24. bölüm için araştırmalarına başladılar. Kefaret 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Kefaret 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Kefaret 24. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KEFARET 24. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KEFARET 23. BÖLÜM İZLE

Kefaret 23. bölüm izlemek için tıklayınız!

KEFARET DİZİSİNİN KONUSU

Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet( Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde her şeyini kaybetti. Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi. Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu. Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi. Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar.