Kefaret 21. Bölüm fragmanı izle! Kefaret yeni bölüm fragmanı izle! FOX TV Kefaret son bölümde neler oldu?

Kefaret 21. Bölüm fragmanı izle! Kefaret dizisinin 20. bölümü ardından Kefaret 21. bölüm fragmanı da yayınlandı. FOX TV'de yayınlanan Kefaret 21. bölüm fragmanı izle! Kefaret son bölüm özeti! Kefaret yeni bölümde neler olacak? FOX TV Kefaret yeni bölüm fragmanı izle! Kefaret 20. bölüm izle!

Kefaret 21. Bölüm fragmanı izle! Kefaret dizisinin 20. bölümü ardından Kefaret 21. bölüm fragmanı da yayınlandı. FOX TV'de yayınlanan Kefaret 21. bölüm fragmanı izle! Kefaret son bölüm özeti! Kefaret yeni bölümde neler olacak? FOX TV Kefaret yeni bölüm fragmanı izle! Kefaret 20. bölüm izle! Kefaret 21. Bölüm fragmanı izle! Kefaret yeni bölüm fragmanı izle! FOX TV Kefaret son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

KEFARET 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Kefaret dizisi FOX TV ekranlarında 20. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 20. bölümün ardından şimdi de Kefaret 21. bölüm için araştırmalarına başladılar. Kefaret 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Kefaret 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Kefaret 21. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KEFARET DİZİSİNİN KONUSU

Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet( Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde herşeyini kaybetti. Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi. Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu. Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi. Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar.

KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sinan hapishanede hayatta kalma mücadelesi veren Zeynep'i kurtarabilmek için Arzu'nun teklifini kabul eder. Fulya temize çıkıp evine dönerken Sinan hapishaneden kaçırdığı Arzu ile birlikte Zafer'i aramaya başlar. Kadir oğlunun kumarda kaybettiği paralar nedeniyle ölüm tehdidi alması üzerine üzüntüden hastanelik olur. Zafer adalete teslim edilirken Sinan sözünü tutar ve Arzu'nun kaçmasına göz yumar. Zeynep, Zafer'in suçunu itiraf etmesi ile özgürlüğüne kavuşurken Sinan, Arzu'yu kaçırarak suç işlediği için istifa eder. Zeynep hayatındaki bütün ağırlıklardan kurtulma niyetiyle döndüğü evinden ilk iş olarak Meltem'i kovarken Sinan da kaçan Arzu'nun peşine düşer.

KEFARET SON BÖLÜM İZLE!

KEFARET 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!