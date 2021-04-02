Kefaret 20. bölüm fragmanı izle! SHOW TV Kefaret yeni bölüm fragmanı izle! Kefaret 19. bölüm izle

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KEFARET 19. bölüm FULL İZLE!

Kefaret dizisi SHOW TV ekranlarında 19. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 19. bölümün ardından şimdi de Kefaret 20. bölüm için araştırmalarına başladılar. Kefaret 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Kefaret 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Kefaret 20. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KEFARET 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KEFARET 20. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

KEFARET 19. BÖLÜM İZLE

Kefaret 19. bölüm izlemek için tıklayınız!

KEFARET DİZİSİNİN KONUSU

Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet( Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde herşeyini kaybetti. Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi. Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu. Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi. Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar.



