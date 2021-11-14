Kediye tekmeleyerek kahkaha attıkları görüntüleri sosyal medyada paylaştılar - Haberler
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Kediye tekmeleyerek kahkaha attıkları görüntüleri sosyal medyada paylaştılar

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

Yalova'da bir kişinin yavru kediye tekme attığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Videodaki şahıs ile birlikte görüntüleri kaydeden arkadaşının adli işlemler için savcılığa sevk edildiği öğrenildi.

Yalova Merkez'e bağlı bir parkta gerçekleşen olayda, yabancı uyruklu bir kişinin yavru kediye tekme attığı görüntüler gündem oldu. Tekmelendikten sonra metrelerce savrulan kedinin yerde kıvrandığı anların görüntüsü yürekleri sızlatırken, şahısların o sırada kahkahalarla gülmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Şahısların sosyal medya hesaplarından yayınladığı video, Twitter'da kısa zamanda gündem oldu. Görüntülere büyük tepki toplarken, yorum yapan kullanıcılar ise sorumluların bir an önce bulunmasını talep etti.

SAVCILIĞA SEVK EDİLDİLER

Öte yandan söz konusu videonun 3-4 gün öncesine ait olduğu ortaya çıkarken, görüntülerdeki şahısla birlikte olayı cep telefonuyla kaydeden arkadaşının geçtiğimiz cuma günü adli işlemler için savcılığa sevk edildiği öğrenildi.

Kediyi tekmeleyerek öldürüp görüntüleri sosyal medyada yayınladılar

Emre İliksiz
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Yorumlar (2)
Theo:Edremit Altınolukta yaşıyorum,tam 10 tane sokak kedi besliyorum ayda 2 torba a,14 kg kedi maması yiyorlar helal olsun yeterki yaşasınlar dili yokki acıktım susadım desinler insan bu canlılara nasıl darbe uyguluyor vicdansızlar yakalayın darp edin
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Nurullah Ak:Yarın öbür gün bizim çocuklarımızın kafasını da keser bunlar bu teröristleri ülkeme alanlara hakkımı helal etmiyorum
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