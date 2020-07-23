Kediyi ezmemek için motosikletiyle böyle kaza yaptı
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Kediyi ezmemek için motosikletiyle böyle kaza yaptı

Kediyi ezmemek için motosikletiyle böyle kaza yaptı Hayvansever kazazede, kaza anını esprili bir şekilde anlattı İzmir'in Konak ilçesinde bir şahıs, motosikletiyle seyir halindeyken aniden yola çıkan kediyi ezmemek için manevra yapınca kazaya karıştı.

23.07.2020 10:08 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:24

Kediyi ezmemek için motosikletiyle böyle kaza yaptı

Hayvansever kazazede, kaza anını esprili bir şekilde anlattı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde bir şahıs, motosikletiyle seyir halindeyken aniden yola çıkan kediyi ezmemek için manevra yapınca kazaya karıştı. Hayvanları çok sevdiğini söyleyen şahıs, kaza anını kendisine has üslupla anlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, 16 Temmuz günü saat 10.24 sıralarında Azizye Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan kıraathane işletmecisi Mehmet Duman (35), yola aniden kedi çıkınca ani manevra yaptı. Hakimiyetini kaybeden Duman, motosikletiyle birlikte yolda sürüklendi. Kaza yapan Duman'ı gören çevre sakinleri hemen yardıma koştu. Mehmet Duman kazayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlattı.

"Gerçekten hayvanseverim ben"

Başına gelen kazayı kendisine has esprili bir dille anlatan Mehmet Duman, "3 gün önce arkadaşımın babası vefat etti. Ben de motosikletimle taziyeye gidiyordum. 20 metre ileride önüme bir kedi çıktı. Gerçekten hayvanları severim ben. Kediyi ezmemek için kendi canımı hiçe saydım. Kendimi bir yere, motosikletimi ayrı yere attım. Kendimi arabaların içine attım. Kedinin kılına zarar gelmedi. Ben bütün canlıları seviyorum" dedi.

Kazayı ufak sıyrıklarla atlattığını belirten Duman, kendisinin gerçek bir hayvansever olduğunu söyledi. Duman, "Bu insanlar hayvanseverse, sadece bir kelime söylüyorum; ben hayvanım o zaman. Eğer bu insanlar hayvanları gerçekten seviyorsa, ben hayvanım. Ne demek istediğimi anladınız. Kedi kendi yuvasında, her şey yerli yerinde. Biz de çok şükür ucuz atlattık. Demek ki verilmiş sadakamız varmış" diye konuştu.

"Kedi zarar görmesin diye motordan uçtum"

Bacağındaki yarayı gösteren Mehmet Duman, "Motordan uçtum. Kedinin canına, kılına zarar gelmesin diye kendimi arabaların altına attım. Bu yara ne olacak ya?" diyerek kazada kedinin zarar görmemesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Kediyi ezmemek için motosikletiyle böyle kaza yaptı

Kaynak: İHA

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