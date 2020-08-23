Kediye kıyma veren doktor eşini darp edip evden kovdu Samsun'un Bafra ilçesinde bir doktor, kediye kıyma veren kendisi gibi doktor olan eşini darp edip evden kovdu.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir doktor, kediye kıyma veren kendisi gibi doktor olan eşini darp edip evden kovdu.

Olay, Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, doktor olan F.İ. kendisi gibi doktor olan eşi O.İ. ile markette alışveriş yapıp eve giderken yolda gördüğü kediye marketten aldıkları kıymadan bir parça verdi. Eşinin kediye kıyma vermesine kızan O.İ., eve geldiklerinde eşi F.İ'yi darp ederek evden kovdu. Eşi tarafından darp edilerek evden kovulan F.İ. polisi arayarak eşinden şikayetçi oldu. Uzmanlık eğitimini tamamlayan doktor F.İ'nin 2 aydır tayin beklediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA