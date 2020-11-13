Kediye çarpmamak için canını hiçe saydı, önce çöp konteynerına ardından direğe çarptı
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Kediye çarpmamak için canını hiçe saydı, önce çöp konteynerına ardından direğe çarptı

13.11.2020 01:18 | Son Güncelleme: 13.11.2020 09:43

Çorum'da kediye çarpmamak için manevra yapan 18 yaşındaki gencin kontrolünden çıkan otomobil önce çöp kutusuna, ardından elektrik direğine çarptı. Araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Osmancık ilçesi Kamil köy yolu üzerinde meydana gelen kazada 19 ABV 538 plakalı Renault 9 Brodway marka otomobiliyle seyir halinde olan Olcay Sarı (18), Koyunbaba Mahallesi villalar bölgesine geldiği sırada aniden önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarında bulunan çöp konteynerine, sonra yol kenarındaki beton direğe çarptı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada çarpışmanın şiddetiyle yerinden kopan motor yaklaşık 70 metre ileri fırladı.

Kediye çarpmamak için canını hiçe saydı, önce çöp konteynerına ardından direğe çarptı

YİNE DE KEDİYİ KURTARAMADI

Kedinin de telef olduğu kazada parçalanan araç içinde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü Sarı, olay yerine gelen itfaiye kaza kırım ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kediye çarpmamak için canını hiçe saydı, önce çöp konteynerına ardından direğe çarptı

Burada yapılan müdahalenin ardından Sarı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kediye çarpmamak için canını hiçe saydı, önce çöp konteynerına ardından direğe çarptı
Kediye çarpmamak için canını hiçe saydı, önce çöp konteynerına ardından direğe çarptı
Kediye çarpmamak için canını hiçe saydı, önce çöp konteynerına ardından direğe çarptı
Kediye çarpmamak için canını hiçe saydı, önce çöp konteynerına ardından direğe çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL KABAKDERE

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