ANNE KEDİ, YAVRUSUNU KURTARMAK İÇİN 3 SOKAK KÖPEĞİNİ KOVALADI
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ANNE KEDİ, YAVRUSUNU KURTARMAK İÇİN 3 SOKAK KÖPEĞİNİ KOVALADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da bir kedinin, yavrusuna saldıran 3 köpeği kovalama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ADANA'da bir kedinin, yavrusuna saldıran 3 köpeği kovalama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bulunan Kuyumcular Çarşısı'na gece saatlerinde giren yavru bir kediyi, arkasından gelen 3 sokak köpeği köşeye sıkıştırdı. Çarşı esnafının 'Tekir' adını verdiği anne kedi durumu fark edince 7 aylık yavrusunu kurtarmak için korkusuzca köpeklere saldırdı. Bunun üzerine köpekler korkup kaçarken, yavrusunu kurtarmayı başaran anne kedi bir süre köpekleri kovalamayı sürdürdü. Yaşanan anlar, çarşıdaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah iş yerlerini açtıktan sonra güvenlik kamerası görüntülerini incelerken bu anları gören iş yeri sahipleri, "Adana'nın suyundan içen kedi modu? notuyla görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

ANNE KEDİ, YAVRUSUNU KURTARMAK İÇİN 3 SOKAK KÖPEĞİNİ KOVALADI
ANNE KEDİ, YAVRUSUNU KURTARMAK İÇİN 3 SOKAK KÖPEĞİNİ KOVALADI
ANNE KEDİ, YAVRUSUNU KURTARMAK İÇİN 3 SOKAK KÖPEĞİNİ KOVALADI
ANNE KEDİ, YAVRUSUNU KURTARMAK İÇİN 3 SOKAK KÖPEĞİNİ KOVALADI
ANNE KEDİ, YAVRUSUNU KURTARMAK İÇİN 3 SOKAK KÖPEĞİNİ KOVALADI
ANNE KEDİ, YAVRUSUNU KURTARMAK İÇİN 3 SOKAK KÖPEĞİNİ KOVALADI
ANNE KEDİ, YAVRUSUNU KURTARMAK İÇİN 3 SOKAK KÖPEĞİNİ KOVALADI
ANNE KEDİ, YAVRUSUNU KURTARMAK İÇİN 3 SOKAK KÖPEĞİNİ KOVALADI
ANNE KEDİ, YAVRUSUNU KURTARMAK İÇİN 3 SOKAK KÖPEĞİNİ KOVALADI
ANNE KEDİ, YAVRUSUNU KURTARMAK İÇİN 3 SOKAK KÖPEĞİNİ KOVALADI
ANNE KEDİ, YAVRUSUNU KURTARMAK İÇİN 3 SOKAK KÖPEĞİNİ KOVALADI
ANNE KEDİ, YAVRUSUNU KURTARMAK İÇİN 3 SOKAK KÖPEĞİNİ KOVALADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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