Kedi Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Kedi Tüyü Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Kedi alerjisi, özellikle tüyleri nedeniyle insanlarda bazı reaksiyonlar oluşturan bir alerji çeşididir.

Kedi Alerjisi Nedir?

Kedi alerjisi birçok insan görülebilen bir vücut tepkimesidir. Her alerji çeşidinde olduğu gibi bu alerji çeşidinde de insan vücudu bazı tepkiler gösterir ve alerjik reaksiyonlar oluşur. Kediye temas edilmesi durumunda oluşan vücut değişiklikleri kedi alerjisini gösterir. Kediye karşı alerjisi olan kişiler bu durumda bazı yollara başvurur. Fakat alerjiler her zaman insanların hayatında kalıcı olarak devam eder. Kedilere karşı alerji olmasının bazı nedenleri olabilir. Kişilerin kediye alerjisi olduğu durumlarda kedilerle temas etmemesi gerekir. Aksi taktirde vücut her temas durumunda alerji belirtilerini göstermeye devam edecektir.

Kedi Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Kedi alerjisinin neden olduğu hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. İnsan vücudu bazı gıdaları ve maddeleri tehlikeli olarak görebiliyor ve direnç gösteriyor. Bu direnç gösterme durumuyla da insan vücudunda belirtiler gözlemleniyor. Kedinin tüyleri, derisi ve tükürükleri bu alerjiye neden olabilir. Kedi alerjisi olan kişiler kediyle temas etmesi durumunda alerji ortaya çıkar. Özellikle bazı kişiler kediyle aynı ortamda bulunduğunda veya kedi olmasa bile kedi tüyüyle temas ettiğinde alerji yaşayabiliyor. Bazı kedi olan evlere gidildiğinde bu durumlar yaşanabiliyor ve vücut bunu algılayarak alerjik reaksiyonları göstermeye devam edebiliyor. Vücudun kedi temasına tepki göstermesiyle kedi alerjisi ortaya çıkıyor.

Kedi Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Kedi Alerjisi Belirtileri?

Bir insanın bazı durumlarda alerjik belirtileri göstermesi mümkündür. Bu alerji türleri arasında kedi alerjisi de bulunuyor. Kişiler alerji belirtisi gösterdiğine neye karşı alerjisini olduğunu anlayamayabilir. Fakat sürekli olarak kediyle temas etmesi durumunda, kediye karşı alerjisi olduğunu anlayabilir. Kişinin bir şeye alerjisi olup olmadığını anlayabilmesi kolay bir durum değildir. Alerjilerin tespit edilebilmesi için alerji testlerinin yapılması gerekir. Eğer kişi gündelik hayatında kediyle temas ediyorsa ve her temas ettiğinde belirti gösteriyorsa bu durumun kendisi de farkına varabilir. En çok merak edilen konulardan birisi de kedi alerjisinin belirtileridir. Kedi alerjisi belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

Hapşırma

Deri döküntüleri

Kurdeşen

Burun tıkanması

Öksürük

Nefes darlığı

Kedi Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Alerjisi olan kişiler bu durumları yaşamamak için alerjisi olduğu gıdalardan veya maddelerden uzak durması gerekir. Kedi alerjisi için de durum bu şekildedir. Eğer kediye alerjisi bulunuyorsa, kedilerle temas etmemek gerekiyor. Bu durum tüm alerjisi olan kişiler içindir. Alerjiler insanların hayatı boyunca devam eden bir sağlık sorunudur. Alerjilerin geçmesi pek mümkün değildir. Her kediyle temas edilmesi durumunda vücut her zaman aynı belirtileri göstermeye devam edecektir.

Kedi Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Kedi alerjisinin iyileştirilmesi hakkında herhangi bir çalışma bulunmuyor. Genellikle alerjilerin tedavileri alerji olan şeylere karşı önlem almaktır. Bu durumda alerjisi olan kişilere daha çok iş düşüyor. Kedilere alerjisi olan kişiler kedilerden uzak durması onların daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Gösterilen alerjik reaksiyonlara karşı da doktorlar genellikle krem ve ilaç tedavisi uygulayarak belirtileri ortadan kaldırıyor. Kedi alerjisi olan kişilerin kediyle temas etmemesi ve onlardan her zaman uzak durarak yaşamına devam etmesi gerekiyor.

