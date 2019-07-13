Keçiören, Ukrayna'nın Obolon şehri ile 'Kardeş Şehir' olacak

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andriy Sıbiga ilekısa adı EkoAvrasya olan Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Ankara Keçiören Belediyesi Başkanı Turgut Altınok'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Büyükelçi Sıbiga sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve Kırım Tatarlarının haklarının korunması için verdiği desteklerden ötürü başkan Altınok'a teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi; "Yeni seçilen Keçiören Belediye Başkanı sayın Turgut Altınok ile pratik etkileşim, Obolon Belediyesi ile kardeşlik anlaşması ve Kırım Gecesi gibi konuları görüştük. Mustafa Kırımoğlu Parkı'nın Keçiören'de olması bizi özellikle sevindirdi."

Kırım Haber Ajansı'nın verdiği habere göre samimi havada geçen ziyarette, karşılıklı işbirlikleri ve yeni çalışmalar konuşuldu. Belediye sınırları içinde çok sayıda Kırım Tatar kökenli vatandaşın yaşadığına da vurgu yapan Altınok, işgal altındaki Kırım'daki Kırım Tatarlarının her zaman yanlarında olacaklarını da ifade etti. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ukrayna ile daha iyi ilişkiler kurmayı arzuladıklarını ve Obolon Belediyesi ile 'Kardeş Şehir' anlaşmasını yakın sürede gerçekleştirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler