Keçiören'de engelliler için sosyal farkındalık etkinliği

Keçiören Belediyesi ile Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV) iş birliğinde "Engelli Çocuk Aileleri ve Sosyal Farkındalık" konulu etkinlik düzenlendi.

Keçiören Belediyesi ile ÖZEV iş birliğinde 'Engelli Çocuk Aileleri ve Sosyal Farkındalık" programı düzenlendi. Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen programa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Saime Toptan, vakıf temsilcileri, engelli bireyler ve aileleri, çeşitli bakanlıklardan uzmanlar katıldı.

Başkan Altınok yaptığı konuşmada, "İlk defa Keçiören Belediyesi, ÖZEV Vakfı ile birlikte Engelliler Eğitim ve Üretim Merkezi'ni açmıştı. Bu Türkiye'de ilktir. Henüz devletimizde 'Engelliler İdaresi Başkanlığı' yokken, engelli vatandaşlarımızın problemlerini çözmek için 'engelsiz kent, engelsiz yaşam' diyerek birçok sempozyum düzenledik. Saime Toptan Hanımefendi de aramızda, kendisiyle birlikte ÖZEV'e teşekkür ediyorum. Zihinsel engelli bireylerimizin randevu sistemiyle bakım ve gözetim altında tutulacağı Gündüzlü Bakım Merkezimizi kısa süre içinde hizmete açıyoruz. Bu hizmetimiz için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzle de protokol imzaladık. Ailelerimiz bu merkezimize engelli bireylerini bırakarak günlük işlerini kolaylıkla halledebilecekler" dedi.

ÖZEV Mütevelli Heyeti Başkanı Saime Toptan, Başkan Altınok'a engellilere yönelik yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - ANKARA