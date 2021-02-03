Keçiören Belediyesi'nden Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne ısıtıcılı bekleme çadırı
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Keçiören Belediyesi'nden Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne ısıtıcılı bekleme çadırı

03.02.2021 12:17 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:17
Keçiören Belediyesi'nden Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne ısıtıcılı bekleme çadırı

Keçiören Belediyesi, Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmemesi ve yoğunluk oluşmaması için bina dışına ısıtıcılı bekleme çadırı kurdu.

Keçiören Belediyesi, Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmemesi ve yoğunluk oluşmaması için bina dışına ısıtıcılı bekleme çadırı kurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, salgın sürecinde ilçede bulunan sağlık kuruluşlarına ihtiyaç duyulan birçok alanda hizmet sunduklarını bildirdi.

Vatandaşlara daha sağlıklı, temiz, huzurlu ve güzel bir yaşam sunmak için maske, kolonya ve dezenfektan üretip dağıttıklarını aktaran Altınok, kamu kurum ve kuruluşlarına temizlik ve dezenfeksiyon ihtiyaçları noktasında desteklerini aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.

Özellikle hastanelere temizlik hizmeti konusunda sınırsız destek verdiklerini belirten Altınok, cami, eczane, sağlık kuruluşları ve sosyal donatı alanlarını temizlemeye ve sağlıklı hale getirmeye devam ettiklerini bildirdi.

Altınok, "Temizlik personelimizle tüm hastane ve sağlık birimlerimizi hem yıkıyor hem de dezenfekte ediyoruz. Aynı zamanda hasta yakınlarımızın hastane içerisinde yoğunluk oluşturmadan sağlıklı bir ortamda beklemeleri için de hastane kampüslerimize ısıtıcılı bekleme çadırları kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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