Keçi otlatırken kayalıklardan düşen kadın öldü
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Keçi otlatırken kayalıklardan düşen kadın öldü

Keçi otlatırken kayalıklardan düşen kadın öldü
Demirören Haber Ajansı / Kamil Şeker - Haberler | Güncel

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde keçi otlatan Elif Bucak (52), kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde keçi otlatan Elif Bucak (52), kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Kadının cesedi yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kayalık alandan çıkartıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeşildere köyünde meydana geldi. Keçi otlatmak için evden çıkan Elif Bucak'a uzun süre ulaşamayan yakınları aramaya başladı. Yakınlarının 3 saatlik aramalarının sonucunda Bucak, Yolatı mevkiinde kayalıkların arasında bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen kadının öldüğünü tespit etti. Arazi şartlarının zor olması nedeniyle sarp kayalıklara inen AFAD ve jandarma ekipleri Bucak'ın cansız bedenini yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından çıkartabildi. Bucak'ın cenazesi olay yerinde hazır bekletilen cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Keçi otlatırken kayalıklardan düşen kadın öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kamil Şeker

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