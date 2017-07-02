Keçeli, Hacıbektaş İlçesine Defnedildi

Muğla'nın Datça ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden hukukçu, yazar, Bektaşi babası Şakir Keçeli, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde toprağa verildi.





Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren ve vasiyeti gereği Hacıbektaş ilçesindeki İz Bırakanlar Kabristanlığı'na defnedilmek isteyen Keçeli için Çilehane Alanı'nda cenaze töreni düzenlendi.





Bektaşi babası Dursun Gümüşoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Keçeli'nin naaşı, Turhan ve İlhan Selçuk kardeşlerin kabirlerinin yakınına defnedildi.





Cenaze törenine, Alevi, Bektaşi derneklerinin temsilcileri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.





1940 yılında Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Hozat köyünde dünyaya gelen Keçeli, Alevilik ve Bektaşilik konularında birçok eser kaleme almıştı.