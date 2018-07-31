Keban İlçe Jandarma Komutanı Görevine Başladı

Keban İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Yüzbaşı Hüseyin Özkan, görevine başladı.

Yüzbaşı Nursi Çağlak'ın Ankara Jandarma Genel Komutanlığına atanmasıyla boşalan Keban İlçe Jandarma Komutanlığı görevine Çanakkale Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı görevinde bulunan Yüzbaşı Hüseyin Özkan atandı.

İlçeye gelerek yeni görevine başlayan Özkan, "Keban'ı sıcak, samimi, şirin bir Anadolu ilçesi olarak gördüm, Burada emniyet ve asayiş hizmetlerini yerine getirirken vatandaşlarımızla diyalog halinde olacağız." dedi.