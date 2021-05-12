Keban'da şehit aileleri ve gazilere ziyaret
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Keban'da şehit aileleri ve gazilere ziyaret

Keban'da şehit aileleri ve gazilere ziyaret
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Keban ilçesinde şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi.

Keban ilçesinde şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan ve İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Daha sonra Akbulut ve beraberindekiler şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Akbulut, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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