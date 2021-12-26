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Keban'da park halindeki otomobil yandı

AA / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Keban ilçesinde park halindeki otomobil yandı.

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde park halindeki otomobil yandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Değirmenbaşı Mahallesinde park halinde olan Yavuz Şengez'e ait 23 BU 171 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın çevredeki traktör ve tarım aletlerine sıçramadan söndürüldü.

Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Keban'da park halindeki otomobil yandı

Keban'da park halindeki otomobil yandı

Keban'da park halindeki otomobil yandı

Keban'da park halindeki otomobil yandı

AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri

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