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Keban'da muhtarlar afet ve ilk yardım konusunda bilgilendirildi

AA, Pirhasan Doğan - Güncel
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Keban'da muhtarlar afet ve ilk yardım konusunda bilgilendirildi

Elazığ Sağlık Çalışanı Hakları ve Güvenliği Derneği tarafından düzenlenen, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce Desteklenen "Cana Can Verenler" projesi kapsamında Keban ilçesinde muhtarlara afet ve ilk yardım konusunda bilgilendirme yapıldı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Sağlık Çalışanı Hakları ve Güvenliği Derneği tarafından düzenlenen, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce Desteklenen "Cana Can Verenler" projesi kapsamında Keban ilçesinde muhtarlara afet ve ilk yardım konusunda bilgilendirme yapıldı.

Keban Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen programda, Elazığ Sağlık Çalışanı Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı ve ilk yardım eğitmeni Tuncay Okcu "ilk yardım" AFAD eğitmeni Erdinç Kıvanç "AFAD", psikolog Ayşe Nur Yıldırım da "psikososyal destek" konulu bilgilendirme yaptı.

Dernek başkanı Okcu yaptığı konuşmada, ilin deprem bölgesinde olduğunu belirterek, 550 köy ve 151 mahallede olası bir deprem, doğal afet, kaza veya hastalık anında kurtarma ekipleri ulaşana kadar ilk müdahale ve ilk yardım yapılmasını amaçladıklarını belirtti.

Okcu, yapılacak olan eğitimler sayesinde can kayıplarını ve sakatlıkları önlemek veya en aza indirmek istediklerini dile getirdi.

Toplantıya, Keban Kaymakamlık Yazı işleri Müdürü Aliye Aylin Kokçin, Özel İdare Müdürü Sadi Oruç, mahalle ve köy muhtarları ile azaları katıldı.?

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Pirhasan Doğan - Güncel

İçişleri Bakanlığı, Öğretmenevi, İlk Yardım, Elazığ, Güncel, Haberler

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