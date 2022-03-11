Keban'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Keban ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Keban Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü çeşitli etkinlikler ile kutlandı, Mehmet Akif Ersoy anıldı.

Programda Keban Musa Coşkun Ortaokulu öğretmeni Ayşe Karabörk'ün yaptığı konuşmanın ardından öğrenciler İstiklal Marşı ile ilgili şiirler okudu.

Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'nın kabulü konulu oratoryo gösterisinin de yer aldığı programda, türküler seslendirildi ve Mehmet Akif Ersoy konulu tuval gösterimi yapıldı.

Programa, Kaymakam Hasan Akbulut, İlçe Belediye Başkan Fethiye Atlı, İlçe Cumhuriyet Savcısı Melike Koktay, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan ve kurum yetkilileri ile öğretmenler katıldı.