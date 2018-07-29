Keban'da 21. Birvan Piri Davut Şenliği

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Ulupınar köyünde düzenlenen 21. Birvan Piri Davut Şenliği yapıldı.

Ulupınar köyündeki Piri Davut Türbesi yakınlarındaki alanda gerçekleşen şenliğe, çok sayıda kişi katıldı.

Türbeyi ziyarete gelenlerce kesilen 300 kurbanın etinden yapılan yemekler, şenliğe katılanlara ikram edildi.

Keban Kaymakamı İlyas Öztürk, şenlikte yaptığı konuşmada, bu tür programların birlik, beraberlik, dayanışma ve hoşgörüyü artırdığını söyledi.

Öztürk, şenliğin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ulupınar Muhtarı Hayrettin Tuncel ise Piri Davut'un 1580 yılında köylerinde vefat ettiğini belirterek, bu geleneğin kendilerine atalarından miras kaldığını ifade etti.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı da Piri Davut türbesini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.