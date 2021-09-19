Keban'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Keban ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, Keban Kaymakamı Hasan Akbulut ve Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından ardından polis memuru Bilge Alır, bir konuşma yaptı.

Daha sonra Kaymakam Akbulut, makamında gazileri kabul etti, onlarla görüştü.