Keban Belediyesi Cevdet Doğan'ın ismini caddeye verdi - Haberler
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Keban Belediyesi Cevdet Doğan'ın ismini caddeye verdi

Keban Belediyesi Cevdet Doğan'ın ismini caddeye verdi
AA / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Keban Belediyesi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden MHP Keban İl Genel Meclis Üyesi Cevdet Doğan'ın ismini caddeye verdi.

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Keban Belediyesi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden MHP Keban İl Genel Meclis Üyesi Cevdet Doğan'ın ismini caddeye verdi.

Keban Belediye Meclisi, 3 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Keban İl Genel Meclis Üyesi Cevdet Doğan'ın isminin yaşatılması için Seyrul Keban Caddesini, Cevdet Doğan Caddesi olarak değiştirme kararı aldı.

Caddeye, Cevdet Doğan isminin yer aldığı tabela asıldı.

Keban Belediyesi Cevdet Doğan'ın ismini caddeye verdi

AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri

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