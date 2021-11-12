Kdz. Ereğli'de muhtarlar talep ve sorunlarını aktardı - Haberler
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Kdz. Ereğli'de muhtarlar talep ve sorunlarını aktardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kdz. Ereğli'de muhtarlar talep ve sorunlarını aktardı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarının talep ve soruları hakkında toplantı yapıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarının talep ve soruları hakkında toplantı yapıldı.

Kdz. Ereğli ilçesinde Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezinde Kaymakam Mehmet Yapıcı'nın Başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ali Akca ve ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda köy ve mahalle muhtarlarının talep ve sorunları aktarılarak, istişarede bulunuldu. - ZONGULDAK

Kdz. Ereğli'de muhtarlar talep ve sorunlarını aktardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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