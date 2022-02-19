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KDV denetimi devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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KDV denetimi devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan Katma Değer Vergisi'nin yüzde 1'e indirildiğini açıklamasının ardından Ürgüp Belediyesi zabıta ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan Katma Değer Vergisi'nin yüzde 1'e indirildiğini açıklamasının ardından Ürgüp Belediyesi zabıta ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren iş yerlerinde, marketlerde, manavlarda temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri gereğince denetimlerini yoğun şekilde sürdürüyor. Ekipler ayrıca ekmek gramaj, kasa reyon uyumluluğu ve son kullanma tarihi kontrolü denetimleri de yapıyor.

Ürgüp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre denetimlerin artarak devam edeceği, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinin etiketlere yansıyıp yansımadığına yönelik denetimlere devam edileceği belirtildi. - NEVŞEHİR

KDV denetimi devam ediyor

KDV denetimi devam ediyor

KDV denetimi devam ediyor

KDV denetimi devam ediyor

KDV denetimi devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Katma değer vergisi, Ürgüp Belediyesi, cumhurbaşkanı, Zabıta, Yerel, Haberler

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