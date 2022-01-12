KDP'li Hoşyar Zebari, Irak Cumhurbaşkanlığı'na aday oldu

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) üyesi Hoşyar Zebari'nin Irak Cumhurbaşkanlığı'na aday olduğu belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Zebari, resmi olarak Irak Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusunda bulundu.

Mesut Barzani liderliğindeki KDP üyesi Zebari, Irak Dışişleri ve Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı.

Irak'ta 2003 sonrası oluşturulan siyasi denklem gereği Cumhurbaşkanlığı koltuğu Kürtlerin payına düşüyor.

İlk oturumunu 9 Ocak'ta düzenleyerek başkan ve iki yardımcısını seçen Irak Meclisi en geç bir ay içinde cumhurbaşkanını seçecek.

Yeni cumhurbaşkanı, Şiilerin üzerinde anlaştığı başbakan adayına hükümeti kurma görevini verecek, başbakan adayı da en geç 30 gün içinde kabineyi oluşturarak Meclis'in onayına sunacak.

AA / Bekir Aydoğan - Son Dakika Haberleri

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