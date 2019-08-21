KBÜ'den kısa kısa

21.08.2019 16:16

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Üniversitesine kayıt yaptırmaya gelen yeni öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi.

Refik Polat ve üniversite yönetimi, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre Karabük Üniversitesini kazanan öğrenciler ve aileleri ile görüştü.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat ile üniversite yönetimi de Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı önünde bulunan standa gelerek yeni kayıtlı öğrencilere ve ailelerine eşlik etti.



Sıcak karşılamadan duydukları memnuniyeti ifade eden üniversite öğrencileri ve aileleri ise üniversite yönetimine teşekkür etti.

Rektör Polat'a ziyaretler

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi, Diplomatik İlişkiler Komite Başkanı Mehmet Zeki Güvercin, rektörlük görevine yeniden atanan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Güvercin, Polat'a ikinci döneminde başarı diledi.

Ziyarette ayrıca üniversitenin uluslararası çalışmaları konusunda da istişarelerde bulunuldu.

Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi (OSTİM) ile Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) Küme Koordinatörü İlhami Pektaş da Refik Polat'ı makamında ziyaret etti.

Pektaş, Karabük Üniversitesi Rektörlüğü görevine tekrar atanan Prof. Dr. Refik Polat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu ifade ederek Polat'a ikinci döneminde başarılar diledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar'ın da katıldığı ziyarette projeler konuşuldu.

Kaynak: AA