Kbü'de Sosyal Bilimler Okulunun Temeli Atıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun temeli, düzenlenen törenle atıldı.



Beşbinevler Mahallesi'nde düzenlenen törene, Karabük Valisi Kemal Çeber, AK Parti Milletvekili Burhanettin Uysal, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, sivil toplum kuruşlarının başkanları ve akademisyenler katıldı.



Vali Kemal Çeber, törende yaptığı konuşmada, Karabük Üniversitesi'nin şehir için önemine değindi.



Üniversitenin kurulmasında ve gelişmesinde emeği olan herkese teşekkür eden Çeber, şunları söyledi:



"Her bir tuğlasında emeği olan sayın kurucu rektörümüz Burhanettin Uysal'a şükranlarımı sunuyorum. Bayrak emin ellere teslim edilmiş. Mevcut rektörümüz üniversiteyle ilgili talepleriyle bizleri sürekli harekete geçirmektedir. Bugün Karabük Üniversitesi 55 bin öğrencisi, bunun içinde 3 bin 600 uluslararası öğrencisiyle birlikte, şehirle bu kadar kaynaşılmış olmasıyla çok büyük bir gurur kaynağımızdır."



Milletvekili Uysal da "Karabük Üniversitemiz sadece yasa ile kurulmuş bir üniversite değil, aynı zamanda Karabük halkının gönlünde kurulmuş bir üniversitedir. Karabük halkı aydınlanmayı, çağdaşlaşmayı her zaman eğitimde aramıştı. Bunun da en güzel örneği Karabük Üniversitesidir." ifadesini kullandı.



- "Karabük Üniversitesi büyümeye devam ediyor"



Karabük Üniversitesi'nin şehrin lokomotifi durumunda olduğunu kaydeden Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Karabük Üniversitesi'nin hızındaki, ivmesindeki değişmeler sosyal hayatı da Karabük halkının ekonomik hayatını da etkileyecektir. Karabük Üniversitesi büyümeye devam ediyor. Bugün temelini attığımız Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bunun en güzel göstergesidir. Bu yatırımın ülkemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."



Rektör Prof. Dr. Refik Polat ise önümüzdeki eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlanması planlanan okulda, toplamda 2 bine yakın öğrencinin öğrenim göreceğini ifade etti.



Okul hakkında teknik bilgiler veren Polat, 14 milyon lira bedelle Karabük için son derece önemli bir eğitim yatırımı yapıldığına dikkat çekerek, 2019 yılının ocak ayında üniversiteye teslim edilecek binanın, 10 bin metrekare inşaat alanında 5'er katlı 3 bloktan oluşacağını bildirdi.



Konuşmaların ardından okulun temeli, dualarla atıldı.