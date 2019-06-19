KBÜ'de mezuniyet sevinci

Karabük Üniversitesi (KBÜ) 2018-2019 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Kamil Güleç Kütüphanesi'nden Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ayyıldızlı Stadyum'a kadar kortej yürüyüşü ile başlayan törene, Vali Fuat Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili, KBÜi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, protokol üyeleri, öğrenciler ve yakınları katıldı.

Vali Gürel, burada yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Polat da konuşmasında mezun olan 11 bin öğrenciye öğütlerde bulundu.

Törene çocuklarıyla katıldı

Törene iki çocuğuyla katılan 34 yaşındaki yüksek lisans öğrencisi Yasemin Zorlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu söyledi.

Üniversiteyi 2009 yılında bitirdiğini ve 10 yıl aranın ardından yeniden bir mezuniyet yaşadığını anlatan Zorlu, çocuklarıyla geldiğini ve gururlu olduğunu ifade etti.

Zorlu'nun 6 yaşındaki oğlu Muhammet Talha da annesine destek olduğunu ve gurur duyduğunu dile getirdi.

İkizler mezun oldu

Doğdukları günden bu güne hiç ayrılmayan hemşirelik bölümü öğrencileri 22 yaşındaki ikiz kardeşler Kübra ve Aslı Altan da mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Gazetecilere konuşan Kübra Altan, kardeşiyle ilkokul ve lisenin ardından üniversiteye de birlikte başladıklarını ve bitirdiklerini, hiç ayrılmadıklarını kaydetti.

Aslı Altan da üniversiteye ayrılmamak için birlikte başladıklarını, bundan sonra da ayrılmayı düşünmediklerini belirtti.

KBÜ'de eğitim gören bazı yabancı öğrencilerin de ailelerinin hazır bulunduğu törende, dereceye giren öğrencilere diplomaları ve ödülleri verildi. Daha sonra öğrenciler, keplerini fırlatarak mezuniyet sevincini yaşadı.

Kaynak: AA