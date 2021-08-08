Azerbaycanlı gardaşlar kazma-kürekle yangından yangına koşuyor
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Azerbaycanlı gardaşlar kazma-kürekle yangından yangına koşuyor

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Kılınç - Haberler | Güncel

Azerbaycanlı gardaşlar kazma-kürekle yangından yangına koşuyor Türkiye'de meydana gelen ve günlerdir devam eden orman yangınlarını söndürmeye destek vermek için Azerbaycan'dan gelen birlikler kazma-kürekle içtimaya girip yangından yangına koşuyor.

Azerbaycanlı gardaşlar kazma-kürekle yangından yangına koşuyor

AYDIN - Türkiye'de meydana gelen ve günlerdir devam eden orman yangınlarını söndürmeye destek vermek için Azerbaycan'dan gelen birlikler kazma-kürekle içtimaya girip yangından yangına koşuyor. Ege'nin dağlarında Azerbaycanlı gardaşların alevlerle mücadelesi göz dolduruyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatlarıyla Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için 93 araç ve 1 helikopter ile Türkiye'ye gönderilen 710 kişilik ekip yangından yangına koşuyor. Aydın'ın Çine İlçesine bağlı Akçova'nın üzerinde bulunan Gökbel Dağı'ndaki yangını söndürme çalışmalarına destek vermesi için bölgede görevlendirilen 200 kişilik ekip başlarındaki komutanlar nezaretinde ellerindeki kazma kürek ve sırtlarındaki söndürme aparatları ile içtimaya girip görevden göreve koştu. Aynı dili konuştukları Türkiye'deki halkla diyalog kurmakta hiç sıkıntı yaşamayan Gardaşlar bir yandan söndürme çaışmalarına destek verip diğer yandan iki ülke arasındaki dostlukları pekiştirdiler.

Azerbaycanlı gardaşlar kazma-kürekle yangından yangına koşuyor
Azerbaycanlı gardaşlar kazma-kürekle yangından yangına koşuyor
Azerbaycanlı gardaşlar kazma-kürekle yangından yangına koşuyor
Azerbaycanlı gardaşlar kazma-kürekle yangından yangına koşuyor
Azerbaycanlı gardaşlar kazma-kürekle yangından yangına koşuyor
Azerbaycanlı gardaşlar kazma-kürekle yangından yangına koşuyor
Azerbaycanlı gardaşlar kazma-kürekle yangından yangına koşuyor
Azerbaycanlı gardaşlar kazma-kürekle yangından yangına koşuyor
Azerbaycanlı gardaşlar kazma-kürekle yangından yangına koşuyor
Azerbaycanlı gardaşlar kazma-kürekle yangından yangına koşuyor
Azerbaycanlı gardaşlar kazma-kürekle yangından yangına koşuyor
Azerbaycanlı gardaşlar kazma-kürekle yangından yangına koşuyor
Azerbaycanlı gardaşlar kazma-kürekle yangından yangına koşuyor
Azerbaycanlı gardaşlar kazma-kürekle yangından yangına koşuyor
Azerbaycanlı gardaşlar kazma-kürekle yangından yangına koşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Kılınç

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Azerbaycanlı gardaşlar kazma-kürekle yangından yangına koşuyor - Haberler
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