Kazlıçeşme'de otoparka sığınan yüzlerce martı havadan görüntülendi
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Kazlıçeşme'de otoparka sığınan yüzlerce martı havadan görüntülendi

İSTANBUL'da lodos nedeniyle uçamayan yüzlerce martı Kazlıçeşme sahilinde bulunan otoparka sığındı.

23.12.2019 10:03 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:03
Kazlıçeşme'de otoparka sığınan yüzlerce martı havadan görüntülendi

'da lodos nedeniyle uçamayan yüzlerce martı sahilinde bulunan otoparka sığındı.

İstanbul'da etkili olan lodos birçok yerde hayatı olumsuz etkiledi. Kazlıçeşme'de lodos nedeniyle uçamayan yüzlerce martı otoparka sığındı. Sürü halinde lodosun geçmesini bekleyen martılar havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde martıların, otoparkın büyük bir bölümünü kapladığı görüldü.

Kaynak: DHA
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