Kazım Karabekir Paşa vefatının 73. yılında anıldı
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Kazım Karabekir Paşa vefatının 73. yılında anıldı

26.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:20

Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi Komutanlığı yapan Kazım Karabekir'in vefatının 73. yılı dolayısıyla Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde anma töreni düzenlendi.

Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi Komutanlığı yapan Kazım Karabekir'in vefatının 73. yılı dolayısıyla Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde anma töreni düzenlendi.

Kazımkarabekir Parkı'ndaki törende, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu ve Kazım Karabekir Paşa'nın ailesi anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından anma programı sona erdi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, Kazımkarabekir Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, bazı daire müdürleri ile vatandaşlar da katıldı.

Kazım Karabekir Paşa vefatının 73. yılında anıldı
Kazım Karabekir Paşa vefatının 73. yılında anıldı
Kazım Karabekir Paşa vefatının 73. yılında anıldı
Kazım Karabekir Paşa vefatının 73. yılında anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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