KAZIDA BULUNAN ESERLER MÜZEDE SERGİLENİYOR

NİĞDE'de yapılan kazı çalışmalarında bulunan çok sayıda eser müzede oluşturulan teşhir alanında sergilenmeye başlandı.

NİĞDE'de yapılan kazı çalışmalarında bulunan çok sayıda eser müzede oluşturulan teşhir alanında sergilenmeye başlandı.

Acem, Porsuk, Tepebağları ve Kınık höyüklerinde devam eden kazı çalışmalarında bulunan M.Ö. 5'inci ve 2'nci yüzyıllara ait Pers, Helenistlik ve Akhamenid dönemlerinin izlerini taşıyan boğa, doğan, şahin ve kartal gibi hayvan heykelleri ile tanrı ve tanrıça kabartmaları Niğde Müzesi'ne götürüldü. Teşhir alanında sergilenmeye başlanan eserler için açılış töreni düzenlendi. Törene, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü, Müze Müdürü Yakup Ünlüler, kaymakamlar, kazı heyetleri ile davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, kentin yaklaşık 10 bin yıllık tarihe sahip olduğunu belirtti. Şimşek, "Kınık Höyük'te kazı çalışmaları 11 yıldır devam ediyor. Bu bölgede birçok uygarlık hüküm sürmüş ve bu medeniyetlerin izlerini Niğde'nin her köşesinde görüyoruz. Özellikle arkeolojik alanlar olarak görüyoruz. Bu arkeolojik alanların hepsinde kazı yapmak maddi bir güç istiyor. Şu anda ilimizde 5 alanda kazı çalışmaları devam ediyor, 2 alanda da yüzey araştırması yapılıyor. Kınık Höyük, tarihe ışık tutması açısından çok önemli bir arkeolojik alan. Höyükte yaklaşık 5 bin yıllık bir geçmiş bulunuyor. Niğde Müzesi her geçen gün yeni bir eser kazanıyor" dedi.

Kınık Höyük Kazı Başkanı ve New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lorenzo D'Alfonso da ise höyükte kazıların 11 yıldır devam ettiğini söyledi. Kazı çalışmalarında emeği olan herkese teşekkür eden D'Alfonso çıkardıkları eserlerin müzede sergilenmesinin kendileri için çok önemli olduğuna belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı