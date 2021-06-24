Kazı Heyeti Başkanı Metin: Dara'nın potansiyelinin yarısındayız
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Kazı Heyeti Başkanı Metin: Dara'nın potansiyelinin yarısındayız

Kazı Heyeti Başkanı Metin: Dara'nın potansiyelinin yarısındayız
Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Haberler | Güncel

MARDİN'de, 18 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde surlarla çevrili Dara Antik Kenti'nde günde yaklaşık 10 bin ziyaretçi ağırlanıyor.

MARDİN'de, 18 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde surlarla çevrili Dara Antik Kenti'nde günde yaklaşık 10 bin ziyaretçi ağırlanıyor. Dara Kazı Heyeti Başkanı, Kafkas Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Metin, bu yıl beklemedikleri kadar ziyaretçi yoğunluğu olduğunu belirterek, "Şu anda Dara'nın potansiyelinin yarısındayız" dedi.

Mardin'de, 6'ncı yüzyılda Bizans İmparatorluğu'nun 'Doğu'daki son kalesi' olarak kabul edilen, o dönem savaşların en yoğun yapıldığı bölge olması nedeniyle 18 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde surlarla çevrilerek, savunma sisteminin oluşturulduğu Dara Antik Kenti'ne ziyaretçi akını sürüyor. Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilen Dara Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında, dünyada eşi benzeri olmayan 1500 yıllık toplu mezarın yanı sıra ortaya çıkan çeşitli yapılar için pandemiye rağmen günde yaklaşık 10 bin yerli ve yabancı turist geliyor. Kazı çalışmalarının ilerleyen günlerde tekrar başlayacağı Dara Antik Kenti'ne, turizm acenteleri tarafından düzenlenen turlar da yoğun ilgi görüyor.

'EN BÜYÜK 5 ÖREN YERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ'Dara Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Kafkas Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Metin, özellikle bu yıl beklemedikleri şekilde ziyaretçi akınına uğradıklarını söyledi. Günde 10 bin kadar ziyaretçinin Dara'ya geldiğini aktaran Metin, "Pandeminin de yavaş yavaş gündemden düşmesiyle birlikte hafta içi 10 bine varan ziyaretçi sayısı, özellikle hafta sonu pazar günleri kısıtlama olması nedeniyle tek gün olmasına rağmen 15 bine yakın ziyaretçi gelmektedir. Bu durum pazar günlerinin de dahil edilmesiyle birlikte Türkiye genelinde birçok antik kentin sayısına neredeyse 1 ay içinde ulaşılacak rakama tekabül etmektedir. Bu bizi oldukça heyecanlandırdı ve şaşırttı. Bunun nedeni, Dara'nın şu an için muadili bir kentin olmaması ve yapılarının da oldukça görkemli olması. Biz daha önce bu yapılarla ilgili birtakım belgeleme çalışmaları yapmıştık ve görkemli yapılarını da tanıtmıştık. Bundan sonraki aşamada bunlara yenilerini eklemeyi düşünüyoruz ki şu anda Dara'nın potansiyelinin yarısındayız. Önümüzdeki yıllar içinde özellikle 5 yıllık planımızda burayı Anadolu'nun en büyük, en fazla ziyaretçi sayısına ulaşan 5 büyük kentinden, 5 ören yerinden biri haline getirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu. Şanlıurfa'dan antik kenti görmeye gelen Hüseyin Kaya da Dara'ya ilk defa geldiğini dile getirerek, "Gerçekten çok şaşırttı, görüntü çok şaşırtıcı. Daha önce böyle bir şey gördüğümü hatırlamıyorum" dedi.

Kazı Heyeti Başkanı Metin: Dara'nın potansiyelinin yarısındayız
Kazı Heyeti Başkanı Metin: Dara'nın potansiyelinin yarısındayız
Kazı Heyeti Başkanı Metin: Dara'nın potansiyelinin yarısındayız
Kazı Heyeti Başkanı Metin: Dara'nın potansiyelinin yarısındayız
Kazı Heyeti Başkanı Metin: Dara'nın potansiyelinin yarısındayız
Kazı Heyeti Başkanı Metin: Dara'nın potansiyelinin yarısındayız
Kazı Heyeti Başkanı Metin: Dara'nın potansiyelinin yarısındayız
Kazı Heyeti Başkanı Metin: Dara'nın potansiyelinin yarısındayız
Kazı Heyeti Başkanı Metin: Dara'nın potansiyelinin yarısındayız
Kazı Heyeti Başkanı Metin: Dara'nın potansiyelinin yarısındayız
Kazı Heyeti Başkanı Metin: Dara'nın potansiyelinin yarısındayız
Kazı Heyeti Başkanı Metin: Dara'nın potansiyelinin yarısındayız
Kazı Heyeti Başkanı Metin: Dara'nın potansiyelinin yarısındayız
Kazı Heyeti Başkanı Metin: Dara'nın potansiyelinin yarısındayız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl

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