Kazı çalışmalarının devam ettiği Kurul Kalesi, Ordu'nun turizmine katkı sunacak

ORDU (AA) - Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Kurul Kalesi'ndeki kazı çalışmalarını bir an önce tamamlayarak kaleyi kültür turizmine açmayı hedeflediklerini söyledi.

Toparlak, AA muhabirine, Kurul Kalesi'nde 2010 yılında başlatılan kazı çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Başlarda sadece yaz aylarında yapılan çalışmaların, 2 senedir yıl boyunca gerçekleştirildiğini belirten Toparlak, kazının, Ordu Müze Müdürlüğü koordinesinde, Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt'un teknik danışmanlığında yürütüldüğünü aktardı.

Toparlak, 200 kilogram ağırlığında, 110 santimetre boyunda 2 bin 100 yıllık "tahtında oturan ana tanrıça Kibele" heykelinin bulunmasının ardından kaleye ilginin arttığına dikkati çekerek, heykelin yanı sıra alanda 2 bini aşkın eserin gün yüzüne çıkarıldığını ifade etti.

Bulunan parçaların incelenmesi sonucu, buranın, milattan önce 2. ve 1. yüzyılda yerleşim yeri olduğunun belirlendiğini kaydeden Toparlak, çıkan eserlerin arasında heykeller, seramik, çanak çömlek, mızrak ucu, ok ucu, balta, hançer, silah, süs eşyaları, küp ve demirci örsünün yer aldığını belirtti.

Toparlak, arkeolojik kazının henüz başında olduklarını, halen yeni eserlerin çıkarılmaya devam ettiğini söyledi.

Kazının en az 15-20 yıl daha sürebileceğini öngördüklerini ifade eden Toparlak, "Alan epeyce geniş. Daha ne tür eserlerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz." dedi.

Toparlak, restorasyonu süren eserlerin, Ordu Arkeoloji Müzesi'nde sergileneceğini kaydederek, kalenin, kazı çalışmaları bitirilip bir an önce kültür turizmine açılmasını amaçladıklarını sözlerine ekledi.

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

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