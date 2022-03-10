Kazı Başkanı Aslan, 'Homeros'un Coğrafyasına Seyahat: Troya' kitabını tanıttı

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Troya Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, İngilizce yayımladığı ' Homeros'un Coğrafyasına Seyahat: Troya' kitabını tanıttı. Aslan, kitabın en önemli konu başlıklarından birinin, Troya Antik Kenti'nde 1988-2005 yılları arasında kazı başkanlığı yapan Alman arkeolog Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann'ın, 'Troya bir Anadolu kentidir' tezi olduğunu belirtti.

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarında kalan 5 bin yıllık medeniyete ev sahipliği yapan Troya Ören Yeri Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, son bin yılda seyyahların gözünden Çanakkale ve Troya'yı anlatan ' Homeros'un Coğrafyasına Seyahat: Troya' (A Journey to the HOMERIC Landscape TROY) kitabını İngilizce olarak yayımladı. Kitabın lansmanına Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar, Çanakkale Baro Başkanı avukat Soner Aydın, Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, Homeros Araştırmaları Enstitüsü kurucusu Yalçın Balcı ve çok sayıda davetli katıldı.