Kazdağları'nın ağaçları örgüler ve desenli kumaşlarla süsleniyor
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Kazdağları'nın ağaçları örgüler ve desenli kumaşlarla süsleniyor

Kazdağları'nın ağaçları örgüler ve desenli kumaşlarla süsleniyor
Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Kültür Sanat

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nın yamaçlarında yer alan kırsal Çamlıbel Mahallesi'ndeki bazı çınar ağaçları, kadınların yaptığı örgü ve desenli kumaşlarla renklendiriliyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nın yamaçlarında yer alan kırsal Çamlıbel Mahallesi'ndeki bazı çınar ağaçları, kadınların yaptığı örgü ve desenli kumaşlarla renklendiriliyor.

Genellikle yuvarlak biçimde işlenerek birbirlerine eklenip ağaç gövdelerine giydirilen süslemelerde balık, horoz, nazar boncuğu gibi motifler ile geometrik desenler kullanılıyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Ana Sanat Dalı Öğretim Görevlisi Derya Tecimer, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağaçların giydirilmesi projesine 2014 yılında başladıklarını bildirdi.

Tecimer, doğayı gösterebilmek, mahalleye gelen insanların dikkatini çekebilmek için de böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Projede yer alan tekstil mühendisi Hikmet Ekşi Yıldız ise örgünün ve bunu doğayla paylaşmanın çok keyifli bir iş olduğunu dile getirdi.

Yurt dışında da bu tür çalışmalarda bulunduğunu ifade eden Ekşi, "Çok güzel karşılanıyor, insanlar keyifli buluyor. Bu işi yaparken negatif tepkiler aldığımız da oldu, ağaç hava almıyor diye ama görüldüğü gibi ağacı komple sarıp sarmalamıyoruz. Hatta kuruyan bir ağacın yeşerdiğini bile gördük." diye konuştu.

Kazdağları'nın ağaçları örgüler ve desenli kumaşlarla süsleniyor
Kazdağları'nın ağaçları örgüler ve desenli kumaşlarla süsleniyor
Kazdağları'nın ağaçları örgüler ve desenli kumaşlarla süsleniyor
Kazdağları'nın ağaçları örgüler ve desenli kumaşlarla süsleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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