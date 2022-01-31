Kazdağları'nda şelaleler soğuktan buz tuttu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kazdağları'nda şelaleler soğuktan buz tuttu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Kazdağları'nda şelaleler soğuktan buz tuttu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nın yüksek kesimlerinde bulunan şelaleler soğuk hava sebebiyle buz tuttu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nın yüksek kesimlerinde bulunan şelaleler soğuk hava sebebiyle buz tuttu.

Geçtiğimiz haftalarda bölgede etkili olan kar yağışlı ve soğuk havanın etkisi ile Kazdağları'nın yüksek kesimlerinde bulunan onlarca şelale buz tuttu. Sıcaklık geceleri -15 derecenin altına düşerken, şelaleler ise buz tuttu. Buz tutmuş şelaleleri görüntüleyen Keşif Yolcuları grubu, eşsiz güzellikleri ile Kazdağları'nın her mevsim masalsı güzellikleri gözler önüne serdiğini ifade ettiler.

(Emrah Elmas/ İHA)

Kazdağları'nda şelaleler soğuktan buz tuttu

Kazdağları'nda şelaleler soğuktan buz tuttu

Kazdağları'nda şelaleler soğuktan buz tuttu

Kazdağları'nda şelaleler soğuktan buz tuttu

Kazdağları'nda şelaleler soğuktan buz tuttu

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Balıkesir, Kaz Dağı, Edremit, kar, Yerel, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title