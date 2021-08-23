Kazdağları'nda orman yangını (2)- Yeniden

BALIKESİR'in Erdemli ilçesinde Kazdağı Milli Parkı'nda orman yangını çıktı.

BALIKESİR'in Erdemli ilçesinde Kazdağı Milli Parkı'nda orman yangını çıktı. Dağlık bölgedeki yangına havadan 3 uçak ve 9 helikopterle müdahale ediliyor.

Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı'nda Kavurmacılar Mahallesi'nin üst kısmındaki Dereağzı mevkisinde saat 09.30 sıralarında orman yangını çıktı. Dağlık alandan yükselen dumanı fark eden mahalleli, itfaiyeye haber verdi. Bunun üzerine bölgeye Edremit ve Balıkesir Orman İşletme müdürlüklerinden çok sayıda arozöz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları ve su tankerleri ile 3 uçak ve 9 yangın söndürme helikopteri yönlendirildi. Karadan ulaşımın olmadığı bölgeye dozerlerle yol açma çalışması başlatıldı.

Bölgede yaşayan Mehmet Kılıç, "Yangının çıktığı bölge, insanın bile zor girebileceği bir yer. 2 tarafı vadi. Sağı, solu taş. Ayağın kaydığında direk dereye düşersin. Tam dere yatağını olduğu yer" dedi.

Yangına havadan müdahale sürüyor.

- Balıkesir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir Aydınışık