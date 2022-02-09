BALIKESİR - Kazdağları'nda mahsur kalan askerlere ve belediye personeline ulaşılmaya çalışılıyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 kişilik belediye ekibine ulaşılması için başlatılan çalışma sürüyor.

Vali Hasan Şıldak, Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde Sarıkız Tepesi mevkisinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 araç ile yolu açma çalışması yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalmasının ardından ekipleri koordine ediyor.

Milli parkın Sarıkız bölgesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Şıldak, komutanlığa bağlı askerlerin zaman zaman radar mevkisine gittiğini aktardı.

Akşam saatlerinde bir grup askerin, önlerindeki Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle açtığı yoldan bu alana çıktığını ancak dönüşte yoğun kar yağışı ve tipiden yolun kapandığını dile getiren Şıldak, şöyle konuştu:

"17 askerimiz 3 aracın içinde. Şu an araçların yakıtı var, sağlık durumları iyi. 4 de Büyükşehir Belediyesi personeli var, iş makinelerinin personeli. Büyükşehir ekipleri, AFAD, jandarma, Sağlık Müdürlüğümüzün ekiplerini, paletli ambulansı da gönderdik. Hem lastik tekerlekli açıcılar, greyderler hem de dozer şimdi devrede. Yaklaşık 6 kilometre kadar yaklaştık. Ulaşacağız ama zaman alabilir. Sabahı bulacağını düşünmüyoruz ama hava şartları yukarıda biraz zorlayıcı."

Vali Şıldak, mahsur kalan askeri personel ve belediye ekibiyle telefon ile sürekli irtibat halinde olduklarını sözlerine ekledi.