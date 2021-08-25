Kazdağı Milli Parkı'nda yanan alanlar havadan görüntülendi
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Kazdağı Milli Parkı'nda yanan alanlar havadan görüntülendi

Kazdağı Milli Parkı'nda yanan alanlar havadan görüntülendi
Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir Aydınışık - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı'nda çıkan, havadan ve karadan müdahaleyle 26 saatte söndürülen yangında, zarar gören bölge, havadan görüntülendi.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı'nda çıkan, havadan ve karadan müdahaleyle 26 saatte söndürülen yangında, zarar gören bölge, havadan görüntülendi.

Edremit ilçesine bağlı Kavurmacılar Mahallesi Kazdağı Milli Parkı'nda pazartesi günü saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlere havadan 4 yangın söndürme uçağı ve 17 helikopter, karadan ise 47 arazöz ile 250'den fazla orman işçisiyle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, 26 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları bugün de sürerken, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in ilk gün yaptığı açıklamaya göre yangında yaklaşık 50 hektarlık alan zarar gördü.Bölgedeki son durum helikopter ile havadan görüntülenirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.


- Balıkesir
Kazdağı Milli Parkı'nda yanan alanlar havadan görüntülendi
Kazdağı Milli Parkı'nda yanan alanlar havadan görüntülendi
Kazdağı Milli Parkı'nda yanan alanlar havadan görüntülendi
Kazdağı Milli Parkı'nda yanan alanlar havadan görüntülendi
Kazdağı Milli Parkı'nda yanan alanlar havadan görüntülendi
Kazdağı Milli Parkı'nda yanan alanlar havadan görüntülendi
Kazdağı Milli Parkı'nda yanan alanlar havadan görüntülendi
Kazdağı Milli Parkı'nda yanan alanlar havadan görüntülendi
Kazdağı Milli Parkı'nda yanan alanlar havadan görüntülendi
Kazdağı Milli Parkı'nda yanan alanlar havadan görüntülendi
Kazdağı Milli Parkı'nda yanan alanlar havadan görüntülendi
Kazdağı Milli Parkı'nda yanan alanlar havadan görüntülendi
Kazdağı Milli Parkı'nda yanan alanlar havadan görüntülendi
Kazdağı Milli Parkı'nda yanan alanlar havadan görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir Aydınışık

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