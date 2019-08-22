22.08.2019 09:41

Kazazedelere çarpan otomobil sürücüsü hakim önünde

Kazadan kurtulanlara çarpan sürücüye 15 yıla kadar hapis talebi

BURSA - Bursa'da kazazedelere çarpan ve bir kişinin ölümüne sebebiyet veren sürücü hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan sürücü, kaza sebebiyle üzgün olduğunu söyledi.

Kaza, nisan ayında Nilüfer Karaman Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Dursun K. idaresindeki 16 AT 395 plakalı otomobil, merkez istikametine seyir halindeyken, 16 ACJ 502 plakalı aracı sollamak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce sollamak istediği otomobile, daha sonra da bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören 2 vatandaş, araç içerisinde bulunan 3 kişiyi dışarı çıkarmak istedi. Dursun K. ve 2 arkadaşı otomobilden aşağı indiği sırada, arkadan gelen Mert E.'nin kullandığı 16 R 0330 plakalı otomobil önce yol üzerinde bulunan 5 kişiye, daha sonra da otomobile çarparak 100 metre ileride durabildi. Can pazarının yaşandığı kazada Dursun K., Hacı K. ve Murat Işık hastaneye kaldırıldı. Işık, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, sürücü ise tutuklandı.

Mert E. hakkında, Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan Mert E., "Kaza sebebiyle üzgünüm. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kapı açılınca ben de vurdum. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Hayatını kaybeden Murat Işık'ın yakınları ise, sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA